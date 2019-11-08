Чистая прибыль Сбербанка по итогам января — октября составила 739,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%. Такие данные отчетности по РСБУ за десять месяцев приводятся в релизе банка.

Отдельно в октябре банк заработал 74,1 млрд рублей.

Чистый процентный доход за десять месяцев составил 1,039 трлн рублей (минус 0,4% в годовом выражении). «На его динамику относительно аналогичного периода прошлого года продолжает влиять рост стоимости клиентских пассивов в конце 2018 — начале 2019 года. Рост объемов среднесрочных пассивов и постепенное снижение их стоимости обуславливают положительную текущую и ожидаемую динамику чистого процентного дохода, что соответствует нашим прогнозам», — указывают в Сбербанке.

Рост комиссионного дохода ускорился до 14,5%. Главный драйвер роста — трансакционный бизнес. Чистый комиссионный доход за десять месяцев вырос на 8,9% и составил 377 млрд рублей. На темп роста продолжает влиять график признания расходов по программе лояльности: с 2019 года в рамках сближения учета по РСБУ и МСФО данные расходы банк признает равномерно, и к концу года влияние этого эффекта будет нивелировано, указано в релизе. Аналогичные изменения произошли в отношении комиссий, уплачиваемых платежным системам, их эффект завершится осенью 2020 года.

«Продолжение положительной динамики чистого процентного дохода в октябре стало результатом принятых мер по оптимизации стоимости пассивов и наращиванию кредитования, в основном в части ипотеки и корпоративного портфеля. На общую динамику результата также положительно влияет ускорение темпов роста чистого комиссионного дохода, прежде всего за счет реализации инициатив в трансакционном бизнесе корпоративных клиентов. Все вместе это обеспечивает рентабельность капитала на уровне выше 20%», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

Активы в октябре сократились на 0,7% в основном за счет операций на рынке межбанковского кредитования, связанных с размещением временного притока средств юридических лиц в сентябре. С начала года рост составил 3,5%, показатель на 1 ноября — 27,961 трлн рублей, свидетельствуют данные отчетности .

Банк в октябре выдал корпоративным клиентам максимальный месячный объем кредитов с начала 2018 года — 1,4 трлн рублей. Всего за десять месяцев банком выдано 9,2 трлн рублей. Рост портфеля в октябре без учета валютной переоценки составил 1,1%, или 136 млрд рублей. С начала года корпоративный портфель сократился на 3,9%, на 1 ноября он составляет 13,044 трлн рублей.

Частным клиентам в октябре выдано кредитов на 290 млрд рублей, с начала года — 2,7 трлн. За октябрь портфель розничных кредитов увеличился на 1,5% и составил 7,104 трлн рублей. Рост с начала года достиг 15,1%.

По итогам десяти месяцев совокупный объем клиентских средств увеличился без учета валютной переоценки на 2,3%.

Объем средств юридических лиц в октябре сократился на 1,8%, с начала года — на 0,5%. На 1 ноября он составил 6,945 трлн рублей.

Объем средств физических лиц сократился на 0,6% в октябре «вследствие продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах на фоне нисходящей динамики рыночных ставок, замедления инфляции и дальнейшего смягчения монетарной политики Банка России». С начала года объем средств физлиц вырос на 0,2% — до 13,07 трлн на начало ноября.

В октябре базовый и основной капитал не изменились (3,344 трлн рублей, плюс 5,2% с начала года). В расчет не включена чистая прибыль, полученная в период с апреля по октябрь 2019 года, что будет сделано после проведения годового аудита.

Общий капитал также изменился незначительно (плюс 0,1%). «На его динамику оказали влияние разнонаправленные факторы. Положительно повлияли заработанная прибыль и переоценка ценных бумаг, связанная в основном с пересмотром Банком России ключевой ставки. Негативное влияние на общий капитал оказало снижение признаваемой в капитале части субординированного долга, привлеченного от Банка России, в связи с выходом новой редакции положения Банка России № 646-П», — говорится в релизе Сбербанка. Показатель на 1 ноября составляет 4,444 трлн рублей, рост с начала года — 4,7%.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились в октябре на 321 млрд рублей за счет роста кредитного портфеля.



Достаточность базового (Н1.1) и основного (Н1.2) капитала на 1 ноября составляет 11,17% (на 1 октября — 11,29%), общего капитала (Н1.0) — 14,81% (месяцем ранее — 14,96%).