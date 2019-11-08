Полковник ФСБ Кирилл Черкалин хранил в квартире родителей более 50 млн долларов, более 1 млн евро и 16 млн рублей, сообщил представитель Генеральной прокуратуры РФ в ходе судебного заседания.

Отец Кирилла Черкалина — Владимир Черкалин и мать обвиняемого во взяточничестве заявили, что денежные средства им передали «из-за служебной необходимости». В итоге они рассказали, что приехавшему с сумкой денег Черкалину-младшему лишних вопросов задавать не стали и позволили оставить сумку у себя.

Московское недвижимое имущество, по словам Владимира Черкалина, было приобретено семьей полковника ФСБ на 45 млн рублей, доставшихся от умершего дедушки-таможенника. Деньги были переданы в виде наследства наличными, которые он привез в Москву. Семья приобрела себе квартиру на Мичуринском проспекте ценой в 21 млн рублей и загородный дом в Выборгской области ценой чуть более 1 млн рублей.

Надзорное ведомство просит суд обратить в доход государства 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных участков, 14 нежилых помещений, 2 автомобиля, 800 млн рублей, 72 млн долларов и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей.

В прокуратуре отмечали, что на часть денежных средств, полученных из не предусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое впоследствии регистрировал на своих родственников и близких.

Кирилл Черкалин обвиняется в получении взятки в размере 850 тыс. долларов от главы неназванной коммерческой организации за общее покровительство.