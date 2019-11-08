В Алтайском крае заключен под стражу подозреваемый в хищении более 800 млн рублей кредитных средств, сообщает пресс-служба МВД России.

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о мошенничестве, в результате которого было похищено свыше 800 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По версии следствия, в 2013 году руководитель холдинговой компании и входящего в нее основного производственного актива — крупнейшего в России завода по производству котельного оборудования, осуществил кредитование своих предприятий в одном из банков по подложным документам, не намереваясь исполнять взятые обязательства. Кредитные денежные средства в размере 828 млн рублей были перечислены на расчетный счет завода, а впоследствии выведены на счета различных юридических лиц, что привело к банкротству предприятия.

Фигурант задержан сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю при участии коллег из Линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево в городе Москве и доставлен в Барнаул. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время продолжается предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — добавила Ирина Волк.