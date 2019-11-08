Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен, финальный вариант документа получится подготовить не раньше 20 декабря, сообщают «Ведомости» , ссылаясь на письмо, которое Минюст направил в правительство.

Все акты приходится проверять вручную, копировать титульный лист каждого из них, анализировать предложения ведомств об отмене или сохранении отдельных норм, перечисляет Минюст; также данные об актуальности отдельных актов в правовых базах и государственно-правовом управлении президента различаются, рассказывает собеседник издания в Минюсте. Трети правительственных актов СССР в правовых базах просто нет, приводит пример Минюст, некоторые существуют только как ссылки в других актах, но найти их отдельно невозможно.

Пока согласована отмена около 60% советских актов, но еще не все акты обработаны — завершен лишь анализ актов РСФСР, проект постановления правительства об их отмене направлен на согласование, Минюст предлагает отменить почти 1300 таких норм, а те акты, которые будут сохранены, нужно сгруппировать по отраслям и при необходимости актуализировать.

По мнению экспертов, главное – чтобы в новые требования не попали те нормы, которые уже давно устарели, некоторые из них вообще выполнить невозможно; переносить большую часть советских норм в российское законодательство бессмысленно.