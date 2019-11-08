Министерство труда подготовило новые поправки к закону «О негосударственных пенсионных фондах», касающиеся переводов пенсионных накоплений, следует из опубликованного на этой неделе ведомством текста документа. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Так, кроме запрета для фондов привлекать посредников в целях заключения договоров об ОПС в новом проекте появилась норма, согласно которой застрахованное лицо может через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) или лично подать в Пенсионный фонд России (ПФР) уведомление о запрете рассмотрения его заявления о переводе пенсионных накоплений к другому страховщику, если оно не было подано гражданином при личном визите в отделение ПФР.

В таком случае ПФР информирует застрахованное лицо о внесении его в соответствующий реестр. Гражданин может изменить свое решение и отозвать уведомление.

Как сказали изданию в министерстве, аналогичная схема сейчас существует в сфере недвижимости, когда собственник может установить запрет на оформление действий с недвижимостью без своего личного участия. В ЦБ осведомлены о предложении Минтруда, однако «официальная позиция по нему еще не сформирована», отметил представитель регулятора. «Данная инициатива является одной из целого ряда мер по изменению сложившейся ситуации с досрочными переходами застрахованных лиц, потерями ими инвестиционного дохода и недобросовестной деятельности агентов», — заявил президент АНПФ Сергей Беляков.