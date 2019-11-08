Нацпроект требует внесения множества изменений.
Низкое исполнение расходов на реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика» объясняется ее сложной системой управления. Об этом сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.
Счетная палата в оперативном докладе по исполнению бюджета за девять месяцев указала, что на сентябрь уровень исполнения расходов на реализацию нацпроекта составил 12,3%, или 13,3 млрд рублей (общий объем финансирования на год — 108 млрд). Это самый низкий показатель среди всех нацпроектов, следует из материалов СП.
«На эту сумму заключены госконтракты и подписаны соглашения на субсидии. Но уже к концу октября кассовое исполнение нацпрограммы выросло до 45,8% (49,5 миллиарда рублей)», — сказал Новиков.
Он отметил, что такая динамика связана со спецификой нацпроекта, который зачастую требует внесения множества изменений. «Их согласование затягивается из-за сложной системы управления нацпрограммой: ее равноправным участником является бизнес в лице АНО «Цифровая экономика». Зато ни одно решение в этой сфере не принимается без участия бизнеса», — пояснил пресс-секретарь.
По словам Новикова, в Минкомсвязи рассчитывают, что к концу ноября исполнение расходов увеличится до 75 млрд, а к концу декабря — до 103,5 млрд. «Таким образом, кассовое исполнение по итогам года составит 95,7%», — отметил он, подчеркнув, что особенностью программы является ее инновационность.
Нацпрограмма включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта — свыше 1,5 трлн рублей.
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