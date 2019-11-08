Уровень ипотечной ставки в 7,9% годовых, указанный в нацпроекте «Жилье и городская среда» как целевой показатель на 2024 год, может быть достигнут раньше этого срока. Такое мнение высказал в пятницу заместитель министра финансов Алексей Моисеев, выступая на заседании проектного комитета нацпроекта «Жилье и городская среда» под председательством вице-премьера Виталия Мутко.

«Мы даже перевыполним показатель, который на 2024 год заложен правительством по уровню ипотечной ставки. Я думаю, даже раньше, может, в 2023, 2022 году, если все дальше пойдет, как есть», — сказал он.

Также Моисеев добавил, что в 2020 году средний уровень ипотечной ставки достигнет уровня, определенного в нацпроекте — 8,7% годовых. «В 2020 году совершенно точно выйдем на проектные показатели», — сказал он.

Согласно данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября составила 9,68%, снизившись на 0,23 процентных пункта по сравнению с 1 сентября. Ставка по фактически выданным кредитам на первичном рынке составила на 1 октября 9,12% по сравнению с 9,35% на 1 сентября.

Планомерное снижение ипотечных ставок в России продолжается с июня, следует из статистики Банка России. За это время регулятор несколько раз снижал ключевую ставку, что в свою очередь, приводило к корректировке ипотечных программ коммерческих банков. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в конце октября и на сегодня составляет 6,5% годовых.