Минфин готов согласовывать законопроект по ОСАГО , дающий право страховщикам самим определять тарифы даже в том случае, если из него исключат предложения по отмене территориального коэффициента и коэффициента мощности автомобиля. Об этом по итогам парламентских слушаний в Совете Федерации сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Отмена территории и мощности, строго говоря, прямо не влияет на индивидуализацию <...> Есть последняя линия обороны — это индивидуализация тарифа, все остальное мы готовы согласовать. В первую очередь индивидуальный подход — это право страховой компании самостоятельно устанавливать тарифы», — сказал он.

Моисеев отметил, что если парламентарии решат, что принятие данного законопроекта надо ускорить, а дополнительные нормы вводить отдельным законопроектом, то министерство не будет возражать.»Мы спорить не будем. Это их право, их решение. Важнее принять закон как можно быстрее», — сказал он.

Разработанный Минфином законопроект предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, «пьяное» вождение и «иные факторы, существенно влияющие на вероятность причинения вреда».



Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля — с 1 октября 2020 года. Предлагается заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут применять базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора на 40%, а затем на 30%. Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.