Международные резервы РФ на 1 ноября составили 540,917 млрд долларов против 530,923 млрд на 1 октября текущего года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в пятницу на сайте Центробанка.

Таким образом, за октябрь объем международных резервов увеличился на 9,994 млрд долларов.

Напомним, что рост в сентябре составлял 1,84 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно данным регулятора, положительная динамика в октябре была зафиксирована по всем компонентам ЗВР. Так, резервы в иностранной валюте увеличились с 412,507 млрд долларов на 1 октября до 422,313 млрд на 1 ноября, резервы в СДР — с 6,618 млрд до 6,701 млрд долларов, резервная позиция в МВФ — с 3,952 млрд до 4,001 млрд, стоимостный объем монетарного золота — со 107,846 млрд до 107,903 млрд.

За десять месяцев текущего года российские резервы увеличились на 72,422 млрд долларов (с 468,495 млрд на 1 января 2019-го), свидетельствуют данные ЦБ. За весь 2018 год показатель вырос примерно на 35,8 млрд долларов.



В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки в 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.