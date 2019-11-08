Об этом сообщил автоответчик в кол-центре кредитной организации.
Клиенты Сбербанка могут испытывать сложности со входом в «Сбербанк онлайн», сообщили РИА Новости в кол-центре банка.
«Сейчас могут возникать трудности со входом в «Сбербанк онлайн», — сообщил автоответчик в кол-центре кредитной организации. В банке советуют попробовать войти в систему позднее и приносят извинения за доставленные неудобства.
Пользователи на портале Downdetector стали сообщать о неполадках в работе приложения около 16 часов. Большинство из них столкнулись с проблемами при входе в систему (72%), также пользователи жалуются на сбой всех сервисов и невозможность перевода денег.
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