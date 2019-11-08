Клиенты Сбербанка могут испытывать сложности со входом в «Сбербанк онлайн», сообщили РИА Новости в кол-центре банка.



«Сейчас могут возникать трудности со входом в «Сбербанк онлайн», — сообщил автоответчик в кол-центре кредитной организации. В банке советуют попробовать войти в систему позднее и приносят извинения за доставленные неудобства.

Пользователи на портале Downdetector стали сообщать о неполадках в работе приложения около 16 часов. Большинство из них столкнулись с проблемами при входе в систему (72%), также пользователи жалуются на сбой всех сервисов и невозможность перевода денег.