Городской округ Кашира стал четвертой особой экономической зоной (ОЭЗ) в Подмосковье, в ближайшей перспективе будет создано порядка 600 рабочих мест. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«7 ноября в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации принято решение о присвоении городскому округу Кашира статуса особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Документ подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев», — говорится в сообщении.

Министерство инвестиций и инноваций Московской области ведет переговоры еще с 18 инвесторами, проявившими интерес к новой площадке. Общий объем вложений в экономику Подмосковья может превысить 5,7 млрд рублей, планируется создание более 1,5 тыс. рабочих мест.

«Особые экономические зоны — наши точки роста, которые помогают поддерживать темпы развития экономики области в 3,5—4% в год. Кашира — четвертая ОЭЗ в Подмосковье. Важно, что она создается за счет частного бизнеса. Семь новых резидентов ждали этого решения. И в ближайшее время готовы приступить к проектированию и строительству предприятий, вложить 5,7 млрд рублей», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Московской области создано 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых особые экономические зоны в городских округах Дубна, Фрязино, Ступино и теперь Кашира. Спецификой ОЭЗ «Кашира» является наличие существенных свободных мощностей электроснабжения — свыше 150 МВт, в которых нуждаются многие высокотехнологичные компании.