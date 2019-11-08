Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников за последний год — с мая 2018 года по апрель 2019-го зарплаты подняло 83% опрошенных компаний, говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young (EY). Об этом сообщают «Известия» .

Сильнее всего (на 8%) увеличились оклады топ-менеджеров компаний, следует из результатов исследования. Траты на жалованье среднему и старшему звену управления, а также рядовым специалистам и вспомогательному персоналу выросли на 6%. Фонд оплаты труда при этом вырос в среднем на 6,4%.

Принимая решение об изменении заработной платы, большинство компаний (80%) использует индивидуальный подход, 48% применяют еще и единый процент пересмотра для всех работников. В первом случае оклады за год увеличились в среднем на 9%, во втором — на 5%. При этом почти все организации планируют повышать оплату труда сотрудников и в следующие 12 месяцев — на 6%.

Фонд оплаты труда в опрошенных фирмах рос быстрее инфляции, которая, по данным Минэкономразвития, составила 5,17% в апреле 2019 года. При этом реальные зарплаты в целом по России также демонстрировали позитивную динамику, увеличившись на 1,3% в I квартале 2019-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата. Номинальные начисленные зарплаты за это время выросли на 6,5%.

Размеры премий по итогам 2018-го оказались ниже ожидаемых: старшее звено управления недосчиталось 8 п. п. поощрений, получив премиальные в размере 34% от годовой зарплаты, сотрудники среднего звена потеряли 3 п. п. надбавки — им выплатили 24% годового оклада, а специалисты и вспомогательный персонал недополучили 2 п. п. В общей сложности были премированы работники 96% компаний, говорится в исследовании.

При этом сокращение персонала планирует только 7% организаций, а увеличить штат собирается 24% опрошенных компаний. Планы по изменению численности коснутся в основном производственного и административно-управленческого персонала, говорится в исследовании.

По мнению экспертов, сотрудники высшего и низшего звена ощущают инфляцию по-разному, поэтому неравномерное и не очень высокое увеличение фонда оплаты труда чревато нарастанием социальной напряженности и закредитованностью населения. Нанимать дополнительных сотрудников в ближайшее время вполне естественно: экономика России оправилась от экономических шоков 2014–2015 годов, поясняют эксперты. По итогам 2019-го у компаний возрастет прибыль по сравнению с низкой базой предыдущих лет, что позволит расширить штат и увеличить производство.