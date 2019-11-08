На выбор профессии большей части (41%) опрошенных россиян повлиял уровень доходов, свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру».



На втором месте оказалось влияние членов семьи — его отметили 32% опрошенных. В тройку главных причин для выбора работы также вошли перспективы карьерного роста — 27% респондентов указали этот фактор.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали такие факторы, как интерес к профессии, близость работы от дома, а также семейные обстоятельства и трудности с заработком.

Интересно отметить, что лишь 20% респондентов уже работают или готовы начать работать по той же профессии, что и у кого-то из членов своей семьи.

Среди тех, кто продолжил семейное дело, больше всего респондентов (16%) работают в сфере строительства и недвижимости. 11% отметили, что пошли по стопам родственников в сфере транспорта, 10% — в образовании, 9% — в медицине. Пятерку профессиональных отраслей, где наблюдается преемственность поколений, замыкает сфера финансов — там семейное дело продолжают 6% опрошенных.

В исследовании приняли участие более 7 тыс. респондентов из всех регионов России.

