Председатель совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрий Мазуров, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, подал жалобу на определение о принятии к производству заявления о признании его банкротом, говорится в определении арбитражного суда Москвы.

Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 17 сентября. Тогда было принято к производству заявление компании Persit Services Inc. о банкротстве Мазурова. Кроме того, банк ВТБ просит суд признать бизнесмена несостоятельным.

Заявление иностранной компании было оставлено без движения. Суд заметил, что к заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины. Также суд указал, что заявителем не представлена надлежащим образом заверенная копия судебного акта, вступившего в законную силу, на основании которого возникла задолженность.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка .

По словам Мазурова, возбуждение в отношении него уголовного дела — это «попытка найти крайнего» в финансовых проблемах Антипинского нефтеперерабатывающего завода. По версии следствия, бизнесмен похитил эти деньги посредством невозврата кредита, который был выдан АО «Антипинский НПЗ», входящему в группу компаний «Новый поток». Сам Мазуров вины не признает.