Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Алмазэргиэнбанку до уровня «ruBB», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBB-» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Повышение рейтинга обусловлено увеличением собственных средств банка вследствие привлечения субординированных займов в третьем квартале 2019 года, снижением давления на капитал в связи с вводом объектов по проектам ГЧП в эксплуатацию, а также утверждением новой стратегии развития банка с плановыми консервативными темпами роста активов. Рейтинг банка обусловлен невысокими оценками рыночных позиций, достаточности капитала и рентабельности деятельности, а также низким качеством активов, приемлемой позицией по ликвидности и удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Положительное влияние на рейтинг оказывает умеренно высокая вероятность поддержки кредитной организации со стороны ключевого акционера», — поясняется в релизе.

Алмазэргиэнбанк — средний по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц (преимущественно субъектов МСП), а также кредитовании розничных клиентов.

Аналитики отмечают, что позитивное влияние на позицию банка по капиталу оказало размещение бессрочных субординированных займов со стороны основного акционера в размере 400 млн рублей, которые в III квартале 2019 года были включены в добавочный капитал.



Операционный и стратегический контроль за деятельностью банка сохраняется у основного акционера, который в конце 2018 года консолидировал в прямом владении более 85% акций банка. «В 2019 году произошло обновление части управленческой команды банка, а также утверждена новая стратегия развития на 2019—2022 годы, которая будет ориентирована на консервативные темпы роста активов с акцентом на цифровую трансформацию банка, при сохранении текущей бизнес-модели универсального банка на локальном рынке Якутии. В связи с этим на момент рейтингового анализа оценить эффективность реализации целевых стратегических показателей обновленной командой топ-менеджмента в полной мере не представляется возможным, указывают эксперты.



По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.