Бывший председатель Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин приговорен к семи годам колонии общего режима по делу о хищении субсидий, выделенных по республиканской программе «Лизинг-грант». Его взяли под стражу в зале суда. Супруга Халиуллина получила шесть лет заключения, сообщает РБК .

Приговор супругам Халиуллиным и другим фигурантам уголовного дела о хищении субсидий по программе в пятницу огласил Вахитовский районный суд Казани. Хайдара Халиуллина признали виновным по 12 эпизодам мошенничества по предварительному сговору и по трем эпизодам покушения на совершение преступных действий. Ущерб от его действий оценен в 17 млн рублей.

Всего в уголовном деле о хищении субсидий по программе «Лизинг-грант» фигурируют 23 обвиняемых, часть из которых получила условные сроки. Оглашение приговора стартовало в Вахитовском райсуде 5 ноября. В ходе одного из заседаний стало известно, что суд оправдал Халиуллина по трем эпизодам хищения, пяти попыткам покушения на него и 25 эпизодам подделки документов и легализации средств.

Об уголовном деле о мошенничестве с субсидиями по республиканской программе «Лизинг-грант» стало известно в октябре 2016 года. Данная форма поддержки малого и среднего бизнеса предусматривала субсидию в размере до 30% на погашение лизинговых платежей за приобретенное оборудование. Оператором программы выступало Министерство экономики Татарстана, сотрудники которого выявили хищения.

Одним из первых задержанных стал Тимур Аюпов, который работал помощником главы Ассоциации МСБ и входил в конкурсную комиссию по отбору заявок на участие в «Лизинг-гранте».

К моменту задержания Хайдара Халиулина 13 апреля 2017 года следственные органы сообщили о 23 фигурантах уголовного дела и ущербе, сумма которого превысила 20 млн рублей. Марина Халиуллина была задержана и отправлена под арест в середине января того же года.

Халиуллин во время расследования уголовного дела сначала находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест, а весной 2018 года к нему применили новую меру пресечения — запрет на определенные действия.

На протяжении расследования и суда Халиуллин отрицал вину. Ассоциацией предприятий МСБ республики он руководил с 2002 года.

Также РБК передает , что министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев получил от суда частное постановление в связи с указанным делом. Чиновнику надлежит отчитаться о принятых мерах в течение месяца.

Частное постановление в адрес министра сегодня вынес федеральный судья Наиль Камалетдинов, зачитывая приговор фигурантам дела о хищении бюджетных субсидий по программе «Лизинг-грант».

По мнению судьи, со стороны Минэкономики Татарстана не было достаточного контроля за документами, которые представляли соискатели субсидий, а также за расходованием ими средств. Судья посчитал, что неконтролируемая выдача бюджетных денег стала причиной цепи преступлений.

«Суд постановил обратить внимание министра экономики РТ Абдулганиева на обстоятельства, отмеченные настоящим постановлением. О принятых мерах сообщить в Вахитовский районный суд в течение месяца», — заявил Камалетдинов.

Обжаловать частное постановление можно в Верховном суде Татарстана в течение десяти дней.

Фарид Абдулганиев возглавил Министерство экономики Татарстана в феврале 2018 года.



Программа «Лизинг-грант», участники которой становились получателями субсидий на покупку оборудования в лизинг, стартовала в республике в 2009-м и была свернута в текущем году. В прошлом году объем финансирования программы составил 150 млн рублей, в первый год ее работы между предпринимателями распределили свыше 300 млн. В последующие годы бюджет «Лизинг-гранта» увеличивался.