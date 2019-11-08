Рубль в октябре продемонстрировал укрепление к доллару, сопоставимое с удорожанием валют стран с формирующимися рынками, свидетельствуют данные очередного обзора ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«Рубль по отношению к доллару США в октябре укрепился на 1,2%, до 64,1 рубля за доллар. На аналогичную величину вырос и индекс валют стран с формирующимися рынками, рассчитываемый JP Morgan», — указывают в Центробанке.

Решение по ключевой ставке не оказало существенного влияния на рубль, констатируют в ЦБ, уточняя, что диапазон котировок после заседания его совета директоров 25 октября находился в диапазоне 63,7—64,1 рубля за доллар. Перед заседанием часть иностранных инвесторов нарастили покупку валюты, однако их спрос компенсировался продажами со стороны инвесторов, покупавших ОФЗ.



В целом в октябре в большинстве сегментов российского финансового рынка наблюдался рост котировок, обусловленный как внешними, так и внутренними факторами. «Улучшение настроений инвесторов относительно перспектив торговых споров и ситуации вокруг Brexit, а также смягчение денежно-кредитной политики в ряде стран способствовали росту спроса на рисковые активы. Наиболее значимым внутренним фактором, поддержавшим котировки ценных бумаг, стали укрепившиеся ожидания снижения ключевой ставки Банком России, которые в конце октября оправдались», — поясняет регулятор.