Банк вошел в число первичных кредиторов по организации пятилетнего синдицированного кредита на общую сумму 1 млрд долларов США.

Сделка является уникальной для российского рынка. В синдикате участвуют ряд международных и российских коммерческих банков. Кредитная маржа привязана к показателям эффективности заемщика, в том числе уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

«Это не первый опыт по кредитованию РУСАЛа. В этом году мы выкупили долю в синдикате, выданную компании в 2017 году. Новый проект является знаковым по включению ПАО Банк ЗЕНИТ в перечень основных кредиторов наряду с крупнейшими финансовыми организациями. Сделка отражает направленность текущей кредитной политики Банка с акцентом на сотрудничество с надежными и низкорискованными клиентами, лидерами в своих сегментах бизнеса», - отметил руководитель корпоративного блока Банка ЗЕНИТ Сергей Кулаковкин.