Инвестиционный портфель негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам III квартала 2019 года вырос на 2% по сравнению с II кварталом и составил 4,16 трлн рублей. Из них 2,79 трлн рублей пришлось на пенсионные накопления (рост на 1,9%), 1,37 трлн рублей — на пенсионные резервы (рост на 2,3%). Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии «Тенденции рынка НПФ», который будет выходить ежеквартально на основе оперативных данных специализированных депозитариев об активах, в которые вкладываются пенсионные средства.



«В портфелях пенсионных накоплений по-прежнему преобладают вложения в реальный сектор экономики (37,1%, или 1,037 трлн рублей), несмотря на небольшое снижение доли таких вложений — в предыдущем квартале она составляла 38,3%. Стоимость вложений пенсионных накоплений в госсектор за квартал увеличилась на 2,2%, до 973,19 млрд рублей», — отмечается в релизе регулятора.

Вложения пенсионных резервов НПФ постепенно перераспределяются из финансового сектора в реальный и государственный. По сравнению со II кварталом стоимость вложений пенсионных резервов в реальный сектор экономики выросла на 6,1%, до 408,05 млрд рублей, в госсектор — на 6,3%, до 256,98 млрд рублей.

В отчетном квартале продолжился рост стоимости в портфелях НПФ долговых инструментов — корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг. Это в том числе связано с их положительной переоценкой на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Корпоративные облигации по-прежнему составляют более половины вложений пенсионных накоплений (1,44 трлн рублей) и более 40% вложений пенсионных резервов (588,6 млрд рублей). Стоимость таких бумаг в портфелях выросла на 3,5 и 6,3% соответственно. Стоимость вложений пенсионных накоплений в госбумаги увеличилась на 2,3% (до 799,88 млрд рублей), вложений пенсионных резервов — на 1% (до 176,5 млрд рублей). При этом доля госбумаг в портфеле накоплений и резервов составила 28,7 и 12,9% соответственно. В разрезе отраслей в портфелях НПФ продолжается наращивание доли вложений в отрасли металлургии и добывающей промышленности, связи, телекоммуникаций и информационных технологий.

Количество НПФ на рынке осталось прежним — 49 фондов, из которых 31 совмещает деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), два НПФ осуществляют деятельность только по ОПС, 16 — только по НПО.