Банк Казани на постоянной основе установил сниженную ставку по экспресс-кредиту для бизнеса на уровне 12,5% годовых, которая ранее предлагалась по акции. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Решение по кредиту принимается за три рабочих дня с даты предоставления полного комплекта документов.

Кредит выдается на срок до трех лет, минимальная сумма — 1 млн рублей, а максимальная — до 10 млн рублей в форме кредита/кредитной линии под залог недвижимости, транспорта.

Подать заявку на оформление годовых можно на сайте банка, предварительно заполнив необходимые данные.