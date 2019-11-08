Банк Казани и Примсоцбанк уменьшили ставки дохода, начисляемого на остаток средств на дебетовых картах .

Банк Казани снизил процентную ставку по пенсионной карте «Мир Привилегия» на 1 процентный пункт, теперь она составляет 5,5% годовых. Прочие условия не изменились.

Примсоцбанк уменьшил процентные ставки на 0,5 п. п. по дебетовым картам.

Теперь начисление средств на остаток осуществляется в размере 5% по карте «Премиум» , 4,5% — по картам «Золотая» и «Travel Miles Золотая» , 4% — по картам «Восточная золотая» , «Пенсионная Мир» и «Приморец» , 3% — по картам «Оптимальная» , «Travel Miles Оптимальная» и «Восточная классическая» .



Остальные условия не изменились.