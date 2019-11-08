Компания «Яндекс» представила беспилотного робота-курьера, пока аппарат тестируется на территории штаб-квартиры «Яндекса», говорится в сообщении компании.



Автономный аппарат высотой около полуметра может ездить по городским тротуарам со скоростью ходьбы пешехода. Он используется для перевозки небольших грузов. За сходство с луноходом робот получил название «Яндекс.Ровер».

«Первые несколько роботов уже пробуют себя в деле. Они возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который доставляет их в другие офисы компании в Москве. Робот передвигается совершенно самостоятельно, но на этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор. «Ровер» умеет распознавать объекты вокруг, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных, а благодаря лидару, может делать все это даже в темноте», — говорится в сообщении.

В будущем «Ровер» может вписаться в экосистему «Яндекса»: его можно использовать в «Яндекс.Еде» и «Яндекс.Лавке», для доставки товаров из интернет-магазина «Беру» или в складской логистике. После завершения испытаний «Яндекс» рассмотрит возможность предложить робота другим компаниям.