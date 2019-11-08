Альфа-Банк планирует запуск голосового помощника в приложении «Альфа-Мобайл», сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

Пилотный проект намечен на 2020 год.

Клиентам Альфа-Банка разослали письма с предложением пройти опрос и выбрать образ будущего голосового помощника. Среди вариантов — помощник железного человека Jarvis, девушка из банкоматов Альфа-Банка и тотемное животное лев.



Летом Тинькофф Банк также представил своего голосового помощника Олега, который может совершать переводы, консультировать по финансовым вопросам и выполнять другие задачи. Большую часть он решает автоматически, для других задач он обучен привлекать операторов кол-центра.

