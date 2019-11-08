В Москве завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконном предпринимательстве. Как сообщает пресс-служба МВД России, злоумышленники заработали на аренде кассовых аппаратов боле 120 млн рублей.



«В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленники, согласно заранее разработанному плану, регистрировали подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. После этого обвиняемые сдавали в аренду юридическим и физическим лицам кассовые аппараты. В них заранее были внесены изменения, не позволяющие оборудованию хранить информацию, необходимую для полного учета денежных расчетов и передачи ее в налоговые органы», — комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Указанная техника использовалась арендаторами на различных рынках, в торговых центрах и иных объектах торговли в Москве, Московской области и других субъектах РФ.

За аренду модифицированной техники предполагаемые участники преступного сообщества извлекли доход свыше 120 млн рублей. Ущерб, причиненный государству, составил не менее 69 млн рублей.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171, 272 и 210 УК РФ, соединенные в одно производство.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 14 граждан в возрасте от 30 до 54 лет. Девятерым из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Один из фигурантов объявлен в федеральный розыск.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Зюзинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.