Пленум Верховного суда отказался от формулировки постановления, которая отменяла бы срок давности по налоговым преступлениям. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.



«Очень важное событие, спасибо лично Вячеславу Михайловичу Лебедеву. Однако было бы преувеличением утверждать, что все опасности устранены. В обновленном проекте не говорится прямо, что налоговые преступления не являются длящимися. А значит, велик риск того, что следователи станут толковать моменты начала течения срока давности произвольно», — написал Титов на своей странице в соцсети.

По словам бизнес-омбудсмена, предыдущий проект постановления напугал иностранные компании. «Обновленный проект со смягченными формулировками опасения до конца тоже не развеял. Это тот самый случай, когда право имеет не только регулятивное воздействие, но и психологическое. Сейчас мы, понимая, что в постановлении пленума не будет радикальных прорывов, готовим совместно с экспертами-налоговедами законопроекты по принципиальному реформированию «налоговых» статей УК, которое бы полностью сняло сомнения и страхи иностранных инвесторов», — заключил уполномоченный.

Ранее Титов обращался к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой отложить на несколько месяцев принятие нового постановления Пленума ВС об ответственности за налоговые преступления по статьям 198—199.2 УК РФ. Причиной были формулировки, которые, по мнению аппарата уполномоченного, могли помешать ведению бизнеса. В частности, речь идет об отмене сроков давности по преступлению, о признании его длящимся, а также об отсутствии разграничения ответственности между уголовной и административной.