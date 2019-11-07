Опытная эксплуатация решения была успешно проведена в 35 отделениях РСХБ, и в сентябре стартовало тиражирование в региональной сети Банка.

В результате реализации проекта Банк получит единое технологическое и архитектурное решение, охватывающее наиболее востребованные каналы обслуживания клиентов, включая ДБО (интернет-клиент и мобильный банк), отделения банка (розничное обслуживание), call-центры и удаленные точки обслуживания. Взаимная интеграция разрозненных каналов обслуживания в единую систему обеспечивает бесшовную непрерывную коммуникацию с клиентом. Благодаря этому качество и оперативность сервиса не будут зависеть от того, пришел клиент в офис РСХБ или воспользовался мобильным банком.

«Внедрение единого фронтального решения позволит не только обеспечить предоставление продуктов и сервисов банка в одной системе, но и повысить скорость и качество обслуживания клиентов за счет оптимизации бизнес-процессов. Опытная эксплуатация показала, что срок открытия депозита в отделении сократился в два раза за счет оптимизации бизнес-процесса в новом фронтальном решении», – отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Ключевая роль в проекте отведена построению микросервисной архитектуры, которая облегчает запуск новых продуктов и внесение доработок. Функциональность по обслуживанию клиентов реализована в виде отдельных компонентов — микросервисов. Первый релиз решения, запуск которого уже произведен, включает функциональность по счетам, вкладам, РКО и переводам.

В платформу заложены возможности многократного горизонтального масштабирования сервисов, что позволяет справляться с повышенными нагрузками, а также повторного использования реализованной бизнес-логики в любом из каналов.

«Реализуемый проект поражает своей масштабностью, — отметил Лев Френкель, Генеральный директор компании R-Style Softlab. — В каждом из филиалов и многочисленных дополнительных и операционных офисах Банка на смену множеству всевозможных систем, которые используются для обслуживания клиентов, придет единое фронт-офисное решение, реализующее в «едином окне» работу со всем спектром банковских услуг и продуктов, включая кредиты, депозиты, РКО, клиентские данные, дебетовые карты, страхование, партнерские программы и пр.».

Для справки:

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco . Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab