Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть использованы для инвестиций в небольшие региональные проекты для развития экономики субъектов РФ, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает корреспондент РБК.

В 2020 году «подушка безопасности — ФНБ» может быть распечатана, напомнил он. Инвестирование средств ФНБ возможно после того, как ликвидная часть фонда достигнет 7% ВВП. Это случится уже в следующем году.

«Мы сейчас говорим активно вместе с РФПИ, который является получателем части средств ФНБ, чтобы помочь региональным проектам. Нам нужны большие проекты, но нужны и небольшие, которые дают эффект для роста экономики в том числе в регионах», — сказал Силуанов. Он призвал РФПИ обратить внимание на проекты, «которые дают такой эффект для региональной экономики, в том числе с использованием ресурсов ФНБ».