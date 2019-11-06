Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны, сообщает РБК . Такой вывод содержится в докладе ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь 2019 года.

Так, численность населения в России на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. человек меньше по сравнению с началом года. При этом миграционный прирост населения компенсировал естественную убыль лишь на 76%, говорится в докладе.

За период с января по август родилось 994,3 тыс. человек, что на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а число умерших сократилось на 2,7%. Естественная убыль населения за этот период приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год.

«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации», — сказано в докладе.