Валютные торги в РФ открылись в четверг слабым укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск курс доллара снижался на 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — на 8 копеек. На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,86 рубля (минус 1 копейка). Курс евро на 10:15 мск равнялся 70,63 рубля (минус 7 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг можно ждать продолжения снижения курса рубля.

«Российская валюта так и не смогла развить успех и протестировать годовые максимумы в районе 62,6 рубля за доллар. Вчера пара доллар-рубль ушла чуть выше диапазона 63,6—63,8, который ранее выступал сильной поддержкой. Сегодня вполне логично ждать продолжения снижения курса рубля и его уход в комфортный диапазон 64—64,5 рубля за доллар», — пояснял Антонов.