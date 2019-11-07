Решение о дивидендах «Ростелекома» за девять месяцев 2019 года будет приниматься на совете директоров при обсуждении условий сделки по Tele2, которые в том числе влияют на принятие того или иного решения, сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе телефонной конференции.



«Решение о выплате или невыплате промежуточных дивидендов будет нами окончательно приниматься при обсуждении условий и сроков проведения сделки по приобретению Tele2 на совете директоров. Как только это решение будет принято, мы всех проинформируем», — сказал Осеевский.

«Здесь есть много обстоятельств, которые влияют на принятие нами окончательных решений, в том числе и сделка по Tele2», — добавил он.

«Ростелеком» планирует в конце I квартала представить новую стратегию с учетом будущей консолидации 100% Tele2, сообщил также Осеевский.

Президент РФ в начале октября подписал указ об увеличении доли участия «Ростелекома» и его дочернего ООО «Мобител» в уставном капитале ООО «Т2 РТК Холдинг» до 100%. Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% Tele2. Согласно указу, ВТБ выкупит допэмиссию акций «Ростелекома», при этом государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций «Ростелекома», а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%. Директивы по сделке ожидаются в ближайшее время.

«Управление группой требует, конечно, новых и управленческих подходов, создания новой стратегии. Идет работа и по одному, и по другому направлению. Начал работу интеграционный комитет, который решает все тактические вопросы. И мы начали работу над новой стратегией группы, планируем ее представить в конце первого квартала следующего года», — сказал Осеевский.