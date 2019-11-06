Межбанковская система SWIFT внедрила службу контроля платежей для борьбы с мошенниками, к этому сервису уже подключились 200 пользователей по всему миру, в том числе компании из России, рассказал в интервью РИА Новости директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.

«Третий пример (сервисов, которые развивает компания — ред.) – это все, что связано с антифродом. Соответствующее решение, Служба контроля платежей, успешно внедрено, за шесть месяцев уже более 200 пользователей по всему миру. Оно позволяет проверять сообщения, выявлять нетипичные характеристики, и скоро эта система будет распространяться не только на финансовые сообщения», — сказал Геринг.

«Уже есть российские пользователи этой системы. Мы тесно сотрудничаем с ассоциацией «Россвифт» и Центральным банком. Регулятор сам потом связывается с банками, сообщает, что они не выполнили те или иные требования по безопасности CSP, Программы безопасности пользователей», — добавил он.

Российские пользователи активно пользуются системой SWIFT, подчеркнул Геринг: трафик в России постоянно растет на протяжении последних 10—20 лет. Большая часть сообщений, отправляемых российскими пользователями – платежные. Также есть сообщения, связанные с ценными бумагами, казначейскими операциями и финансированием торговли.

«Точных пропорций мы не даем, это политика компании, но в России большая часть сообщений — внутристрановая, на них приходится больше половины всех сообщений. Порядок величины – тот же, что и в целом по всему SWIFT, то есть чуть меньше 10%. Это данные по состоянию на сентябрь 2019 года», — отметил он.