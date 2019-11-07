Роскомнадзор планирует ввести административную ответственность не только за незаконное распространение персональных данных, но и за приобретение таковых. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров на конференции «Защита персональных данных».

«Готовим пакет предложений, направленных на регламентацию внутреннего контроля за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее использование таких данных <...> Мы надеемся, что Минкомсвязь России, Федеральное собрание поддержат эти инициативы», — сказал он.

Жаров сообщил, что Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.

По его словам, очевидно, что за такое правонарушение будет административная ответственность.