Популярная клавиатурная программа для Android ai.type оказалась вредоносной, пишет онлайн-издание The Next Web .



Приложение содержит скрытый кликер. Тайный модуль в фоновом режиме загружал рекламу, кликал по ней, что позволяло мошенникам зарабатывать. В результате гаджеты быстрее разряжались, а мобильный трафик расходовался впустую, что могло повысить расходы пользователей на связь.

Также приложение тайно подписывалось на платные онлайн-сервисы. Эксперты сервиса Upstream зафиксировали 14 млн подозрительных трансакций со 110 тыс. устройств, на которых было установлено вредоносное приложение.

Всего же ущерб от программы оценили в 18 млн долларов.

Кроме того, ai.type запрашивало у пользователей доступ к нетипичным для подобных приложений данным — медиафайлам, переписке, контактам, электронной почте.

Сейчас программу удалили из Google Play, но, несмотря на это, «кликерная» деятельность усилилась. Клавиатура по-прежнему работает на миллионах устройств.