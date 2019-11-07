Полицейские задержали 16 человек, которые подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких российских регионах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю пресечена деятельность подозреваемых в серии мошенничеств в крупном размере. По имеющейся информации, число потерпевших превышает тысячу человек. В основном, это жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей», — говорится в сообщении.

Злоумышленники обещали гражданам помощь в получении кредитов, а на самом деле похищали их денежные средства. Одни из мошенников находили граждан, нуждающихся в получении денежных средств, другие убеждали их в том, что за денежное вознаграждение фирма гарантирует одобрение тем или иным банком нужной суммы, третьи выполняли функции сотрудников «кол-центра», четвертые отвечали за размещение рекламы в сети Интернет, а также сбор денежных средств за мнимые услуги.

В настоящее время четырем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде, сообщила Ирина Волк.