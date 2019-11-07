Данные Счетной палаты, в соответствии с которыми в России четвертый год подряд сокращается население, объясняются двумя демографическими ямами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РБК .

«Это яма, которая идет с военных лет, потом яма, которая идет с 1990-х годов. Сейчас обе ямы совпали по времени, поэтому идет негативная динамика», — сказал Песков.

По его словам, тенденция, упомянутая в докладе Счетной палаты, была известна в момент формулирования национальных проектов, а потому «нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости и поддержки многодетных семей».

Как сообщалось ранее, по данным Счетной палаты, численность населения в России на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. человек меньше по сравнению с началом года. Миграционный процесс при этом компенсировал естественную убыль лишь на 76%.