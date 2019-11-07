Ухудшение настроений малого бизнеса в минувшем квартале связано со слабым спросом, сообщил РБК министр экономического развития Максим Орешкин.

Ухудшение настроений малого бизнеса в минувшем квартале связано со слабым спросом, сообщил РБК министр экономического развития Максим Орешкин.

Показатели индекса настроений малого бизнеса не такие уж плохие — по итогам III квартала индекс находится выше «водораздела» в 50 пунктов и выше показателя годичной давности, но для устойчивого роста индекса нужно увеличивать спрос в экономике и проводить структурные меры развития, заявил Орешкин.

«Ухудшение настроений бизнеса связано в том числе со слабостью спроса в экономике», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что индекс деловой активности малых и средних предприятий (индекс RSBI) в III квартале 2019 года снизился с 52 до 50,9 пункта, приблизившись к границе в 50 пунктов, отделяющей снижение деловой активности от роста.

По словам Орешкина, в 2019 году «экономика недосчитается не менее одного триллиона рублей» совокупного спроса. Сейчас первоочередная задача — вернуться на уровень спроса, соответствующий потенциальному выпуску в экономике, подчеркнул министр.

«Правительством сформирован пакет структурных мер, значительная часть которых уже в активной стадии реализации. Полный список структурных мер будет расмотрен на ближайшем заседании правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции», — сообщил Орешкин.

Для обеспечения роста индекса также «важно работать над повышением доверия предпринимательского сообщества к государству (как к регулированию, так и к системе контроля за правоприменением) и снижением административных издержек», добавил он.