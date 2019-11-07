Банк России выступает против любых денежных суррогатов, изучает применение цифровой валюты центробанками разных стран. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Мы за то, чтобы финансовые технологии развивались. Но мы не поддерживаем частные деньги в любом виде, цифровом или нет. Если они будут замещать государственные деньги, они разрушат и денежно-кредитную политику, и финансовую стабильность», — сказала она.

По словам Набиуллиной, Банк России изучает применение цифровой валюты центральными банками различных стран. «В то же время мы изучаем, как многие страны, цифровую валюту центральных банков. Но это процесс изучения, и надо смотреть, что мы получим от этих цифровых денег. Какое это будет дополнительное преимущество по сравнению с тем, что мы развиваем систему переводов электронных денег. Но цифровые активы, которые не заменяют государственные деньги, мы готовы смотреть. Пусть частный бизнес здесь работает», — отметила она.