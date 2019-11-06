МВД до 31 декабря 2021 года должно разработать предложения по аресту криптовалют и других виртуальных активов совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на источник, знакомый с поручениями коллегии МВД от 1 ноября.

К виртуальным активам, которыми займется МВД, в первую очередь относятся криптовалюты. К ним должна будет применяться обычная практика изъятия имущества, считает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.

Сейчас криптовалюты в России находятся в серой зоне, поэтому, чтобы их можно было конфисковать, их необходимо признать на законодательном уровне либо товаром, либо денежным эквивалентом, говорит совладелец и генеральный директор платформы Dailyrich.ru Константин Голиков. Те формулировки, которые существуют в разрабатываемом сейчас законопроекте для криптосферы, не подходят для этих целей, добавляет Куликов.

По мнению Голикова, если силовые органы начинают обсуждать конфискацию криптовалюты, то фактически они запускают механизм легализации криптовалюты на территории России.

Как считают эксперты, арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ. Но у госорганов могут возникнуть сложности с доступом к криптокошельку клиента, так как для этого им понадобится приватный цифровой ключ. Силовикам также нужно доказать, что криптокошелек (изначально анонимный) принадлежит конкретному лицу. Если криптовалюта хранится на криптобирже, то правоохранительные органы теоретически могут написать ей официальный запрос с требованием заблокировать средства определенного клиента, но эти требования будет исполнять только та площадка, которая признает полномочия российских правоохранительных органов, поясняют эксперты. Также для перевода виртуальных активов в адрес государства у госорганов должны появиться свои официальные криптосчета. Кроме того возникает вопрос с хранением изъятой криптовалюты, так как по большей части она имеет большую волатильность, отмечают эксперты.