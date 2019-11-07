МТС Банк совместно с сервисом «Мое дело» объявляют о запуске новой услуги для малого бизнеса по бесплатной подготовке документов для регистрации ИП или ООО, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Любой предприниматель, желающий зарегистрировать бизнес в форме ИП или ООО, теперь может абсолютно бесплатно и всего за 15 минут при помощи нового сервиса подготовить пакет документов, необходимых для регистрации в ФНС РФ», — говорится в релизе.

Предпринимателю достаточно заполнить форму на официальном сайте банка, распечатать полученные документы, подать их в налоговую инспекцию и открыть расчетный счет в МТС Банке с возможностью его бесплатного обслуживания в зависимости от выбранного тарифа.

«Новый сервис банка позволяет предпринимателям сэкономить время и средства. Обычно заполнение всей документации вручную занимает больше двух часов, а на заполнение нашей формы уйдет не более 15 минут. В дополнение сервис не допускает ошибок при подготовке документов. В случае ручного заполнения такое случается часто и может привести к отказу в регистрации предприятия или ИП, что означает возможную потерю нескольких дней, чтобы дождаться ответа от налоговой, исправить документы и заново их предоставить для регистрации», — прокомментировал руководитель блока малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

Помимо документов предприниматель получит инструкцию, следуя которой легко открыть ИП или ООО самостоятельно и даже без оплаты госпошлины, которая для ООО составляет 4 тыс. рублей.