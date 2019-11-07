Минпромторг России планирует направить около 10 млрд рублей в 2020 году на реализацию механизма единой лизинговой субсидии для производителей промышленной техники и оборудования. Об этом сообщила ТАСС в четверг в рамках промышленного форума «Полюсы экономического роста Юга России» начальник отдела инвестиционной политики и макроэкономического прогнозирования департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Наталья Плотникова.

«На 2020 год около 10 миллиардов рублей [планируется направить]. Бюджет сейчас находится в Государственной думе на рассмотрении. Она [сумма субсидии] будет утверждена до конца 2019 года», — сказала Плотникова.

По ее словам, механизм предполагает субсидирование затрат лизинговых компаний на приобретение отечественной машиностроительной техники и оборудования, в том числе нефтегазового оборудования и оборудования для медицинской и химической промышленности. Отбор участников будет проводиться в конце февраля — начале марта 2020 года в формате конкурса. Приоритет получат компании, реализующие корпоративную программу повышения конкурентоспособности.

Ранее замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты» о том, что единая лизинговая субсидия преследует две основные цели: стимулирование спроса на отечественную продукцию и модернизацию производств лизингополучателей.

«Параметры (механизма лизинговой субсидии. — Прим. ТАСС) вселяют в нас неуверенность, потому что как можно обещать увеличить экспорт, брать на себя обязательства его увеличить? Это зависит от многих параметров: от налоговой политики, от состояния внешних рынков, от цен на зерно. Это все элемент непредсказуемости», — сказал журналистам на форуме председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, президент промышленного союза «Новое содружество» и ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.



Вице-премьер Дмитрий Козак ранее говорил ТАСС, что Кабмин откажется от прямого субсидирования отрасли сельскохозяйственного машиностроения в пользу системы льготного лизинга для заказчиков.