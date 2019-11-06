Малый и средний бизнес России (МСБ) по итогам III квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, сообщает РБК . Это следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research. Сильнее всего на это повлияло снижение выручки — она упала у трети опрошенных предпринимателей.

Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте МСБ, отмечается в материалах исследования. Наибольший пессимизм продемонстрировало производство — индекс в этой сфере упал с 53,9 до 49,4 пункта. В сфере услуг индекс поднялся с 50,8 до 52,9 пункта.

По мнению доцента РАНХиГС Олега Филиппова, за последние десять лет вклад малого и среднего предпринимательства в российский ВВП снизился до критического уровня. На сокращение малого бизнеса главным образом влияет налоговое бремя, отметил он.

Индекс доступности финансирования, напротив, после трех кварталов стагнации начал расти и составил 52,2 пункта после 49,8 в прошлом квартале. Одновременно выросло число компаний, которые нуждаются в кредитах. Доля компаний, которым вообще не требуется дополнительное финансирование, сократилась за год с 72 до 56%.