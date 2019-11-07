Внедрение нового платежного сервиса позволило банку предоставить своим клиентам возможность быстро и комфортно оплачивать товары и услуги с помощью мобильного кошелька и в очередной раз подтвердило лидирующие позиции банка на локальном рынке в области инновационных платежных технологий и сервисов.

Во время реализации проекта возникла необходимость в кратчайшие сроки поддержать протоколы взаимодействия с сервисами Visa Token Service и Mastercard Digital Enablement Service, для чего потребовалась мобилизация ресурсов как со стороны банка, так и со стороны Compass Plus.

«Liberty Bank и Compass Plus успешно сотрудничают с 2005 года, и совместная реализация данного проекта в очередной раз продемонстрировала гибкость программных продуктов TranzWare и соответствие их функциональных возможностей самым современным требованиям и тенденциям в отрасли. Хотелось бы также отметить высокую квалификацию специалистов Compass Plus, успешно решивших все поставленные задачи», – заявила руководитель направления Cards & Payments в Liberty Bank Мариам Гогия (Mariam Gogia).

«Реализация данного проекта в Liberty Bank важна для нас как для компании, заинтересованной в развитии бизнеса своих клиентов. Нам было принципиально важно уложиться в обозначенные банком сроки, и мы были рады одними из первых, совместно с Liberty Bank, предоставить рынку Грузии новый платежный сервис, – сказал Алексей Осипов, исполнительный вице-президент Compass Plus. – Мы благодарны банку за высокую оценку возможностей наших программных продуктов и профессионализма нашей команды».

О Liberty Bank:

Liberty Bank является одним из крупнейших банков в Грузии, активы которого составляют более 2 млрд лари. Филиальная сеть банка насчитывает более 360 отделений и 550 банкоматов. Банк является эксклюзивным агентом правительства Грузии, реализуя проекты по выплате государственных пенсий и пособий. В банке работают более 4 600 сотрудников, которые обслуживают более 1,7 млн клиентов.

О компании Compass Plus:

Compass Plus предлагает комплексные интегрированные и гибкие программные продукты и услуги в сфере электронных платежей, помогающие финансовым институтам и провайдерам платежных сервисов оперативно реагировать на стремительно меняющиеся требования рынка. Клиентская база компании включает в себя розничные банки, процессинговые центры, а также национальные свитчинговые и персонализационные центры в странах Европы, Азии, Африки, Среднего и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. Имея 30-летний опыт в области разработки приложений розничных банковских систем, Compass Plus помогает своим клиентам строить эффективные и надежные системы различного типа и масштаба, которые способствуют открытию новых источников дохода и увеличению прибыли.