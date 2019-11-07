Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3 000 пунктов, установив новый исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

На 14:13 мск индекс Мосбиржи составлял 3 000,55 пункта. Максимальное значение сегодняшних торгов составляло 3 0003,59 пункта.

На открытии торгов индекс снижался на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 970,94 пункта.

С начала года российский рынок показал рост на 26,7%.

Большинство «голубых фишек» также в плюсе. В лидерах роста «Сургутнефтегаз», акции которого подорожали на 2,5%. Акции Сбербанка на торгах выросли на 1,3% и держатся выше 242 рублей.