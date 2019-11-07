Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроектом предполагается, что только аккредитованные удостоверяющие центры вправе выдавать самую надежную из всех видов электронной подписи — усиленную квалифицированную.

«Чтобы аккредитоваться, центр должен будет иметь не менее 100 млн рублей в качестве финобеспечения ответственности за возможные убытки третьим лицам и еще по 500 тыс. рублей за каждое место выдачи подписи, но не более 200 млн рублей, если количество таких мест превышает 10, и не более 100 млн рублей, если не превышает», — сообщает Госдума.

Также законопроект повышает требования к собственному капиталу удостоверяющих центров, претендующих на госаккредитацию. Минимальный размер капитала увеличится до 1 млрд рублей или 500 млн рублей при наличии филиалов не менее чем в трех четвертях субъектов Федерации. Срок действия аккредитации сократится с пяти до трех лет.

Ключи для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в кредитно-финансовой сфере будет выдавать исключительно удостоверяющий центр ЦБ. Для прочих юрлиц и ИП — удостоверяющие центры Федеральной налоговой службы. Должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, а также нотариусы смогут получить ключи только в удостоверяющих центрах Федерального казначейства. Физлица будут получать ключи в аккредитованных коммерческих удостоверяющих центрах.