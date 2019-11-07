Госдума в I чтении одобрила проект закона, предусматривающий создание института квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут предоставлять данные о долговой (платежной) нагрузке заемщика. Об этом пишет РБК .

Законопроект предлагает создание системы проверки долговой нагрузки россиян перед выдачей им потребительских кредитов. В случае принятия законопроекта Банк России выработает методику расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки, предусматривающую механизм расчета по принципу «одного окна».

Предполагается, что законопроект облегчит пользователям и субъектам кредитных историй получение информации из БКИ. Помимо этого он будет способствовать уточнению состава входящих в кредитную историю данных и созданию нормативной базы для обмена этими сведениями между БКИ.

Также ЦБ получит право определять порядок формирования сведений, входящих в кредитную историю и сможет устанавливать требования в отношении унифицированных форматов информационного обмена сведениями, необходимыми для расчета нагрузки, между пользователями кредитных историй и БКИ. В проекте уточняется перечень сделок, сведения о которых следует направлять в БКИ, и состав источников формирования кредитных историй.