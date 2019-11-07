Роскомнадзор считает утечку персональных данных клиентов Сбербанка несистемной проблемой, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

«То, что произошло — большая беда, конкретный человек сейчас задержан. Никто от этого не застрахован. В данном конкретном случае — это беда, но это не системная проблема. Сбербанк огромные средства вкладывает в защиту информационной безопасности и является экспертом в области информационной безопасности. Данный инцидент исчерпан, человек задержан, полагаю, он понесет заслуженное наказание», — заявил Жаров.