Возможность интегрировать способ бесконтактной оплаты получили партнеры платежного сервиса CloudPayments. Форма оплаты в один клик подключается в личном кабинете CloudPayments. Подключение — моментально, без дополнительной оплаты и временных издержек.

«Мы всегда стремимся предоставлять партнерам самые современные и удобные решения, поэтому рады запустить в Казахстане одними из первых онлайн-оплату Apple Pay. Транзакции с помощью Apple Pay экономят время покупателей, и я уверен, что эта технология станет дополнительным толчком для развития безналичных платежей в Казахстане. На примере наших российских партнеров могу сказать, что доля Apple Pay достигает 20% в отдельных категориях бизнеса», — заявил Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments.

«В прошлом году мы первыми в Казахстане подключили для своих партнеров систему онлайн-оплаты Google Pay. В этом — Apple Pay. До нас в Казахстане Apple Pay был предоставлен только в офлайн-эквайринге. К этому нововведению мы стремились с самого начала работы в Казахстане», — Асылхан Амеркулов, управляющий директор CloudPayments Казахстан.

Одним из первых партнеров, кто установил на сайт Apple Pay стал интернет-магазин цветов Cvety.kz.

«Первое, что нас удивило и порадовало — скорость оплаты. В среднем процесс оплаты картой на сайте занимает у клиентов минуту, с помощью Apple Pay — несколько секунд. Это отразилось и на конверсии — она возросла на 20%», — отмечает основатель магазина, Чингис Алекенов.

Справка о компании:

CloudPayments — сервис интернет-эквайринга для любого интернет-бизнеса, принимающего банковские карты Visa, Mastercard и МИР. Также дает возможность встроить систему приема платежей через мобильные приложения, социальные сети, мессенджеры, кнопки Apple Pay и Google Pay. Подключение сервиса возможно по всему миру. На данный момент компания работает с 5268 партнерами (клиентами).

90% компании принадлежат Группе Тинькофф: в 2017 году — выкупила 55% акций, а в 2019 году увеличила свою долю в компании до 95%. У компании CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии.

«CloudPayments — отличный пример бизнеса, который вырос из маленького стартапа в большую компанию с офисами в нескольких странах. Превосходные технологии и высокий уровень сервиса делают их уникальными и надежными партнерами», — заявляет Олег Тиньков, основатель Тинькофф.