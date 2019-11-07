Банк России привлек две финансовые организации к административной ответственности за нарушение закона «О кредитных историях», свидетельствует информация на сайте регулятора.

Банк «Уралсиб» как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Соответствующее постановление от 11 октября 2019 года вступило в законную силу 6 ноября.

Банку назначен административный штраф. По указанной статье КоАП штраф для юрлиц может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

По этой же статье КоАП с назначением штрафа привлечена к административной ответственности микрофинансовая компания «Мани Мен». Постановление также вынесено 11 октября и вступило в силу 6 ноября.

Для каждой из организаций это уже не первый за недавнее время случай привлечения к административной ответственности.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

