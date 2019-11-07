Доля вложений нерезидентов в российские облигации федерального займа выросла в октябре на 2,4 процентного пункта — до 31,4%, приток составил 233 млрд рублей по номиналу. Такие данные приводятся в опубликованном Банком России в четверг «Обзоре рисков финансовых рынков» .

«В октябре на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и снижения ключевой ставки Банка России кривая доходности ОФЗ опустилась ниже уровня начала апреля 2018 года. Доходности ОФЗ снижались в условиях роста объема покупок этих бумаг нерезидентами, которые в последние месяцы сопровождались продажей валюты на внутреннем рынке и закрытием части позиций на рынке «валютный своп». Доля вложений нерезидентов в ОФЗ, по данным НРД, в общем объеме рынка в октябре возросла до 31,4%», — говорится в резюме доклада.

Доля нерезидентов на аукционах по ОФЗ за октябрь в среднем увеличилась до 37% (в сентябре — на 19%), что соответствует среднему значению за 2019 год. В октябре нерезиденты и дочерние иностранные банки больше всего покупали ОФЗ на внебиржевых торгах (111 млрд рублей); на биржевых торгах покупки составили 48 млрд рублей, а покупки на аукционах — 74 млрд.

В числе прочего сообщается, что доля вложений нерезидентов в российские государственные еврооблигации на счетах иностранных депозитариев в НРД за октябрь 2019 года практически не изменилась и составила 54%, а объем вложений на конец месяца равнялся 22,2 млрд долларов.

На вторичном биржевом рынке в октябре нерезиденты и дочерние иностранные банки продали акций на 4 млрд рублей.



ЦБ также указывает, что «в октябре нерезиденты и дочерние иностранные банки практически не изменили позиций на валютных свопах и продолжили продажи валюты на рынке «спот». Сокращение использования валютных свопов для стратегии «керри-трейд» и продажи валюты на спотовом рынке в течение последних месяцев в том числе способствовало увеличению покупок данными участниками ОФЗ на аукционах в октябре».

