Бизнес не вернул из-за границы 24 млрд рублей в иностранной и национальной валюте по внешнеторговым контрактам в январе — сентябре 2019 года, пишут «Известия» . Это на 2 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

По его словам, существенная часть невозврата приходится на долю компаний-однодневок. Всего с начала года за уклонение от исполнения обязанностей по возврату валютной выручки возбуждено 151 уголовное дело, отметил Давыдов.

По действующему в России законодательству штраф за нерепатриацию составляет 75—100% от суммы сделки. За невозврат выручки в крупном и особо крупном размерах грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Невозврат в Россию экспортерами валютной выручки — это не преступление, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. Бизнес давно ждет либерализации валютного законодательства, но пока обещания правительства не выполняются, отметил он. Также зачастую вернуть в Россию средства не позволяет недобросовестность зарубежных партнеров, которые вовремя не перевели российским компаниям деньги.

По мнению экспертов, закон о валютном контроле должен перестать действовать: отмена репатриации рублевой выручки мало скажется на бизнесе, так как большинство внешнеторговых сделок заключаются в иностранной валюте. Упразднение механизмов валютного контроля приведет к притоку капитала, а действующий режим репатриации работает на отчетность, но не на экономику.

